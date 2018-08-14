В огорожу британського парламенту в'їхав автомобіль, є поранені

Новини Надзвичайні події 14.08.2018 - 11:08
Фото: ДТП в Лондоні (twitter.com.Alain_Tolhurst)
Фото: ДТП в Лондоні (twitter.com.Alain_Tolhurst)

Кілька перехожих постраждали внаслідок наїзду

У Лондоні сьогодні, 14 серпня, о 7:37 автомобіль врізався в огорожу будівлі парламенту Великобританії. Водія заарештували, передає SBSNews.

Як повідомляється, правоохоронці заарештували чоловіка, котрий перебував за кермом транспортного засобу.

Згідно із повідомленням поліції Лондона, кілька перехожих постраждали внаслідок наїзду.

В огорожу британського парламенту в'їхав автомобіль, є поранені

Поліцейські надалі перебувають поблизу парламенту, кілька прилеглих вулиць перекрито.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Перу пасажирський автобус зірвався з дороги і впав в яр з висоти 100 метрів, в результаті чого загинули 15 людей. В результаті інциденту також постраждали 25 осіб.

Також повідомлялося про ДТП з екскурсійним трактором в Німеччині. Екскурсійний трактор перевозив туристів по кукурудзяному полю, але під час крутого повороту водій не зміг впоратися з керуванням, від чого причіп перекинувся.

В результаті інциденту постраждало щонайменше 27 осіб. Майже половина постраждалих - діти. Шестеро з них отримали важкі травми.

РБК-Україна також писало про ДТП в штаті Рівер на півдні Нігерії, де автобус зіткнувся з навантажувачем, у результаті чого загинуло 13 осіб.

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Теги:  Великобритания,  Парламент,  ДТП,  постраждалі  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС