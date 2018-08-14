В огорожу британського парламенту в'їхав автомобіль, є поранені

Кілька перехожих постраждали внаслідок наїзду

У Лондоні сьогодні, 14 серпня, о 7:37 автомобіль врізався в огорожу будівлі парламенту Великобританії. Водія заарештували, передає SBSNews.

Як повідомляється, правоохоронці заарештували чоловіка, котрий перебував за кермом транспортного засобу.

Згідно із повідомленням поліції Лондона, кілька перехожих постраждали внаслідок наїзду.

Поліцейські надалі перебувають поблизу парламенту, кілька прилеглих вулиць перекрито.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Перу пасажирський автобус зірвався з дороги і впав в яр з висоти 100 метрів, в результаті чого загинули 15 людей. В результаті інциденту також постраждали 25 осіб.

Також повідомлялося про ДТП з екскурсійним трактором в Німеччині. Екскурсійний трактор перевозив туристів по кукурудзяному полю, але під час крутого повороту водій не зміг впоратися з керуванням, від чого причіп перекинувся.

В результаті інциденту постраждало щонайменше 27 осіб. Майже половина постраждалих - діти. Шестеро з них отримали важкі травми.

РБК-Україна також писало про ДТП в штаті Рівер на півдні Нігерії, де автобус зіткнувся з навантажувачем, у результаті чого загинуло 13 осіб.