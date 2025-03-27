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Обстрел Днепра: есть пострадавшие, в ОВА уточнили последствия атаки

Днепр, Четверг 27 марта 2025 08:48
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Обстрел Днепра: есть пострадавшие, в ОВА уточнили последствия атаки Фото: в Днепре есть пострадавшие после дроновой атаки РФ на город 26 марта (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне дронами атаковали Днепр вечером 26 марта. Три человека пострадали, изуродованы более десятка многоэтажек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Сергея Лысака.

"Пострадали три человека - 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет. Всем помощь оказали на месте", - рассказал он.

Последствия атаки РФ на Днепр

В городе изуродованы предприятия, образовательное и культурное учреждения, более десятка многоэтажек. Более 60 легковушек побиты, еще несколько - уничтожены. Зацепило и 2 грузовика.

На местах работают все службы. Привлечены благотворители, которые выдают строительные материалы. Коммунальщики убирают территорию.

"Все пожары, которые возникли в Днепре из-за атаки БпЛА, спасатели потушили", - отметил Лысак.


Последствия обстрела Днепра 26 марта (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстрел Днепра

Российские войска атаковали Днепр дронами-камикадзе "Шахед" вечером 26 марта. В городе произошло несколько пожаров. Загорелись авто и объекты инфраструктуры.

Добавим, что поздно вечером, 26 марта, российские оккупанты снова атаковали Украину дронами. Были атакованы Харьков, где пострадали 11 человек, Днепр и Сумы.

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