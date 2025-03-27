Обстрел Днепра: есть пострадавшие, в ОВА уточнили последствия атаки
Россияне дронами атаковали Днепр вечером 26 марта. Три человека пострадали, изуродованы более десятка многоэтажек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Сергея Лысака.
"Пострадали три человека - 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет. Всем помощь оказали на месте", - рассказал он.
Последствия атаки РФ на Днепр
В городе изуродованы предприятия, образовательное и культурное учреждения, более десятка многоэтажек. Более 60 легковушек побиты, еще несколько - уничтожены. Зацепило и 2 грузовика.
На местах работают все службы. Привлечены благотворители, которые выдают строительные материалы. Коммунальщики убирают территорию.
"Все пожары, которые возникли в Днепре из-за атаки БпЛА, спасатели потушили", - отметил Лысак.
Последствия обстрела Днепра 26 марта (t.me/dnipropetrovskaODA)
Обстрел Днепра
Российские войска атаковали Днепр дронами-камикадзе "Шахед" вечером 26 марта. В городе произошло несколько пожаров. Загорелись авто и объекты инфраструктуры.
Добавим, что поздно вечером, 26 марта, российские оккупанты снова атаковали Украину дронами. Были атакованы Харьков, где пострадали 11 человек, Днепр и Сумы.
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