Обстрел Днепра: есть пострадавшие, в ОВА уточнили последствия атаки

Россияне дронами атаковали Днепр вечером 26 марта. Три человека пострадали, изуродованы более десятка многоэтажек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Сергея Лысака.

"Пострадали три человека - 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет. Всем помощь оказали на месте", - рассказал он.

Последствия атаки РФ на Днепр

В городе изуродованы предприятия, образовательное и культурное учреждения, более десятка многоэтажек. Более 60 легковушек побиты, еще несколько - уничтожены. Зацепило и 2 грузовика.

На местах работают все службы. Привлечены благотворители, которые выдают строительные материалы. Коммунальщики убирают территорию.

"Все пожары, которые возникли в Днепре из-за атаки БпЛА, спасатели потушили", - отметил Лысак.