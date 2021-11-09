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"Мене обдурили": Саакашвілі написав листа з тюремної лікарні

Автор: Анна Полисученко

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що його обманним шляхом вивезли з в'язниці. Це він написав у листі з тюремної лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Михайла Саакашвілі.

"Мене обдурили після того, як сказали, що мене відвезуть в звичайну міську поліклініку. Я скасував зустріч з лікарями, зустріч з мамою і дітьми", - повідомив Саакашвілі в листі з тюремної лікарні.

Нагадаємо, що раніше ми писали, що Саакашвілі покинув в'язницю на вертольоті - його відвезли в невідомому напрямку.

Пізніше ми повідомили, що стало відомо, куди відвезли Саакашвілі з в'язниці.

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Міхеіл СаакашвіліГрузія