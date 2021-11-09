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"Меня обманули": Саакашвили написал письмо из тюремной больницы

Автор: Анна Полисученко

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его обманным путем вывезли из тюрьмы. Это он написал в письме из тюремной больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Михаила Саакашвили.

"Меня обманули после того, как сказали, что меня отвезут в обычную городскую поликлинику. Я отменил встречу с врачами, встречу с мамой и детьми", - сообщил Саакашвили в письме из тюремной больницы.

Напомним, что ранее мы писали, что Саакашвили покинул тюрьму на вертолете - его увезли в неизвестном направлении.

Позже мы сообщили, что стало известно, куда увезли Саакашвили из тюрьмы.

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Михаил СаакашвилиГрузия