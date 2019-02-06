Мене немає в базах даних Інтерполу, я можу поїхати в будь-яку країну, - Янукович

Янукович каже, що може вільно пересуватися на території РФ

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что не находится в базах данных Интерпола и может свободно выезжать в любую страну мира. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Москве 6 февраля, отвечая на вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка, передает корреспондент РБК-Украина.

Журналист подчеркнул, что высказывания Януковича о войне, русское вторжение в Крым и на Донбасс, а также о церкви, это все то, что говорит Владимир Путин. Кроме того, Цимбалюк спросил экс-президента, не находится ли он "случайно в плену в РФ и на каком юридическом основании находится в РФ.

"Я свободно подвигаться по территории России. Кроме того, я не нахожусь ни в каких базах данных Интерпола. И могу выезжать в любую страну мира. Никаких проблем у меня нет", - заявил Янукович.

Напомним, Янукович также заявил, что приговор Оболонского районного суда Киева "не имеет ничего общего с законом".

Кроме того, на пресс-конференции Янукович заявил, что его адвокаты направили в следственные органы Украины материалы для начала следственных действий в отношении настоящих виновных в потере Крыма".