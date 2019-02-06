Янукович заявив, що передав слідству України матеріали проти винних у "втраті Криму"

Фото: Віктор Янукович (UN Photo/Lou Rouse)

Матеріали передали адвокати Януковича 5 лютого

Екс-президент України Віктор Янукович заявив, що його адвокати направили в слідчі органи України матеріали для початку слідчих дій щодо "справжніх винних у втраті Криму". Про це він сказав під час прес-конференції у Москві 6 лютого, повідомляє РБК-Україна.

Він зазначив, що документи були подані вчора, 5 січня.

"Мої адвокати вчора подали документи в слідчі органи для того, щоб почати слідство, а хто ж насправді винний у втраті Криму. Хто ці конкретні винуватці втрати Криму, хто порушив конституцію України і здійснив військовий державний переворот? Хто розстріляв невинних людей, які вийшли на масові акції протесту і правоохоронні органи, які стояли на захисті законності і конституції. Хто влаштував всю цю жахливу провокацію?", - сказав Янукович.

РБК-Україна писало, що 5 лютого за дорученням екс-президента Віктора Януковича адвокати передали в Державне бюро розслідувань (ДБР) України заяву і 9 томів доказів, що свідчать про нібито вчинення вищими посадовими особами України низки злочинів.

Нагадаємо, сьогодні Янукович дає прес-конференцію у Москві, присвячену "актуальним питанням української політики", зокрема проведенню президентських виборів в Україні у 2019 році та вироку Оболонського суд Києва щодо засудження Януковича на 13 років тюрми.