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Все меньше украинцев довольны своей работой в Польше: опрос

Фото: Работа на предприятии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше официально работает около 750 тысяч украинцев. В 2023 году снизилась доля тех, кто доволен своей работой в этой стране.

Скольким людям не хватает их польской зарплаты на жизнь, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

Количество украинцев на рынке труда Польши, довольных своей работой, в 2023 году снизилось по сравнению с прошлыми годами. Это следует из отчета компании OTTO Work Force Central Europe, который называется "Как украинцы оценивают работу в Польше".

К концу 2023 года только 75% временных работников из Украины ответили, что довольны работой в Польше. В 2022 году положительно оценивали свою работу в этой стране 79% опрошенных, а в 2021 году – 85%.

"Нужно отметить, что большую часть временных работников составляют беженцы, вынужденные покинуть свою родину из-за войны. В их случае причиной снижения удовлетворенности работой в Польше может быть неопределенность касательно окончании войны и усталость от длительного пребывания в Польше", – отметил управляющий директор компании Томаш Дудек.

По его словам, еще одной проблемой является несоответствие структуры работников с рабочими предложениями, поскольку выросло количество женщин, работающих в Польше. Также причиной недовольства может являться рост расходов на жизнь в стране.

Среди опрошенных временных работников из Украины не всем хватает заработанных денег для содержания себя. На этот вопрос украинцы ответили так:

  • хватает на содержание себя и на основные покупки – 43%;
  • могут экономить и откладывать деньги – 1/4 опрошенных;
  • трудно содержать себя на польськую зарплату – 22%.

Несмотря на высокие расходы на жизнь в Польше, более половины респондентов (56%) переводят часть заработанных денег семьям в Украине. Почти треть присылают семье от 20 до 30% своей заработной платы, половина – до 20% заработанного.

Большинство украинцев не готовы переезжать в другой город в Польше, если им предложат лучшую работу. Таких ответов было 59%. Среди основных причин: нежелание начинать все сначала в другом городе – 76%, нежелание менять школу для детей – 53%, нежелание расставаться со знакомыми – 26%.

Напомним, мы писали, сколько украинцев в Польше арендуют жилье. Уровень социальных выплат в Польше не позволяет прожить без работы, но зарплаты в Польше позволяют арендовать отдельное жилье.

Также мы рассказывали, что поток украинских беженцев в Европу возрос. Польша – среди стран, где увеличилось количество украинцев.

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