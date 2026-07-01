Большинство украинцев верят в победу в войне, опрос показал важный нюанс

Большинство украинцев продолжают верить в победу в войне, хотя мнения по поводу будущих границ страны разделились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведённого от имени Центра аналитики в исследованиях опросов (CISR) Международного республиканского института (IRI).

Сколько украинцев верят в победу

Согласно данным исследования, 85% респондентов верят в победу Украины в войне (речь идет об объединенных ответах "однозначно да" и "скорее да").

Этот показатель демонстрирует минимальный рост по сравнению с мартом 2026 (тогда было 82%) и июлем 2025 (80%). Однако цифры остаются ниже показателей первых лет полномасштабного вторжения, когда вера в победу держалась на уровне 97-98%.

Не верят в победу 10% опрошенных, а еще 5% затруднились ответить на вопрос.

Фото: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг" (cdn.prod.website-files.com)

Какими видят границы Украины после войны

Взгляды украинцев на то, какими будут границы государства после завершения боевых действий , распределились почти поровну между двумя основными сценариями:

32% убеждены, что Украина сохранит свои границы в пределах 1991 года.

31% - считают, что страна вернет территории, контролировавшиеся до начала полномасштабного вторжения (по состоянию на 23 февраля 2022 года)

16% – предполагают, что государство может потерять некоторые новые территории

Фото: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг" (cdn.prod.website-files.com)

О опросе

Исследование проводилось по всей территории Украины (за исключением временно оккупированных Крыма и Донбасса) с 30 мая по 3 июня 2026 года.

Опрос проходил методом компьютеризированных телефонных интервью (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров.