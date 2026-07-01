Большинство украинцев верят в победу в войне, опрос показал важный нюанс
Большинство украинцев продолжают верить в победу в войне, хотя мнения по поводу будущих границ страны разделились.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведённого от имени Центра аналитики в исследованиях опросов (CISR) Международного республиканского института (IRI).
Сколько украинцев верят в победу
Согласно данным исследования, 85% респондентов верят в победу Украины в войне (речь идет об объединенных ответах "однозначно да" и "скорее да").
Этот показатель демонстрирует минимальный рост по сравнению с мартом 2026 (тогда было 82%) и июлем 2025 (80%). Однако цифры остаются ниже показателей первых лет полномасштабного вторжения, когда вера в победу держалась на уровне 97-98%.
Не верят в победу 10% опрошенных, а еще 5% затруднились ответить на вопрос.
Фото: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг" (cdn.prod.website-files.com)
Какими видят границы Украины после войны
Взгляды украинцев на то, какими будут границы государства после завершения боевых действий , распределились почти поровну между двумя основными сценариями:
- 32% убеждены, что Украина сохранит свои границы в пределах 1991 года.
- 31% - считают, что страна вернет территории, контролировавшиеся до начала полномасштабного вторжения (по состоянию на 23 февраля 2022 года)
- 16% – предполагают, что государство может потерять некоторые новые территории
Фото: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг" (cdn.prod.website-files.com)
О опросе
Исследование проводилось по всей территории Украины (за исключением временно оккупированных Крыма и Донбасса) с 30 мая по 3 июня 2026 года.
Опрос проходил методом компьютеризированных телефонных интервью (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров.
Как менялись настроения украинцев во время войны
Напомним, что это не первое исследование социологов, фиксирующее трансформацию взглядов граждан в условиях продолжительного конфликта.
В частности, недавно стало известно, сколько украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО, где исследователи заметили определенное снижение уровня поддержки интеграции в Североатлантический альянс на фоне высокой приверженности евроинтеграции.
Кроме того, социологические опросы отражают и глубокие внутренние переживания общества. Ранее украинцы назвали свой главный страх во время войны, и им оказались не вражеские обстрелы или разрушение инфраструктуры, а угроза того, что дети в будущем будут расти в нищете.