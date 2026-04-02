Меньше бюрократии для ВСУ: в Украине упростили списание имущества, уничтоженного в боях

Защитникам станет проще списывать имущество, которое было уничтожено или повреждено во время боевых действий. В Украине упростили соответствующую процедуру.
РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины рассказывает, что изменилось и какая теперь процедура.
Главное:
Кабинет министров по инициативе Министерства обороны обновил Методику определения остаточной стоимости имущества ВСУ и других военных формирований(постановление №759 от 29 мая 1998 года).
Ранее эта процедура была довольно сложной и отнимала много времени. Для каждой единицы уничтоженного или поврежденного имущества нужно было оформлять акт технического состояния, а также отдельно рассчитывать степень износа. Это создавало дополнительную нагрузку и фактически отвлекало военных от выполнения их основных задач.
Теперь подход к списанию существенно упростили. Для имущества, которое уничтожено или безвозвратно повреждено во время боевых действий:
Кроме этого, правительство уточнило порядок индексации стоимости имущества. Также отдельно урегулировали коэффициент износа для беспилотных наземных роботизированных комплексов (НРК), для которых ранее не было четких правил.
Ожидается, что новые правила позволят быстрее оформлять потери имущества и уменьшат бюрократическую нагрузку на подразделения. В то же время это позволит высвободить личный состав, который занимается учетом и списанием, для выполнения задач по назначению.
Ранее РБК-Украина рассказывало о разоблачении масштабной схемы хищения дронов из госпроекта "Армия дронов", к которой причастен командир подразделения ВСУ. По данным следствия, беспилотники незаконно списывали и продавали, нанеся ущерб на более 15 млн гривен, а полученные средства тратили на недвижимость и дорогие авто.
Также мы писали, что Государственное бюро расследований задержало чиновника бригады ВСУ, который присвоил почти 10 млн гривен, предназначенных для выплат военным. По данным следствия, он менял реквизиты карточек и переводил деньги на свои счета, часть из которых потратил на азартные игры, а теперь ему грозит до 12 лет заключения.