Менше бюрократії для ЗСУ: в Україні спростили списання майна, знищеного у боях

Захисникам стане простіше списувати майно, яке було знищене чи пошкоджене під час бойових дій. В Україні спростили відповідну процедуру.
РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України розповідає, що змінилося і яка тепер процедура.
Головне:
Кабінет міністрів за ініціативи Міністерства оборони оновив Методику визначення залишкової вартості майна ЗСУ та інших військових формувань (постанова №759 від 29 травня 1998 року).
Раніше ця процедура була доволі складною і забирала багато часу. Для кожної одиниці знищеного чи пошкодженого майна потрібно було оформлювати акт технічного стану, а також окремо розраховувати ступінь зносу. Це створювало додаткове навантаження і фактично відволікало військових від виконання їхніх основних завдань.
Тепер підхід до списання суттєво спростили. Для майна, яке знищене або безповоротно пошкоджене під час бойових дій:
Окрім цього, уряд уточнив порядок індексації вартості майна. Також окремо врегулювали коефіцієнт зносу для безпілотних наземних роботизованих комплексів (НРК), для яких раніше не було чітких правил.
Очікується, що нові правила дозволять швидше оформлювати втрати майна і зменшать бюрократичне навантаження на підрозділи. Водночас це дасть змогу вивільнити особовий склад, який займається обліком і списанням, для виконання завдань за призначенням.
