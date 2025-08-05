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Меньше бюрократии? Как упростили оформление гибели или исчезновения военных во время войны

МОУ упростило оформление документов о погибших, пропавших без вести и пленных защитниках (фото: Любовь Калашникова, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Министерство обороны Украины упростило документальное оформление информации о погибших, пропавших без вести и пленных во время боевых действий военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.

Что изменится для воинских частей и семей защитников

Продолжая совершенствовать систему защиты прав военнослужащих и их семей, Министерство обороны Украины упростило работу воинских частей при документальном оформлении случаев (во время боевых действий):

  • смерти (гибели) военных;
  • захвата в плен военных;
  • исчезновения без вести военных.

Соответствующий приказ разработало Главное управление защиты прав военнослужащих (ГУЗПВ). Он утверждает изменения в Инструкцию по организации учета личного состава в системе Минобороны.

Кроме того, документ дополняет и упорядочивает перечень информации, предоставляемой:

  • военными частями - в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);
  • от ТЦК и СП - семьям военных.

"Отныне, если отсутствуют признаки совершения правонарушения, не нужно будет проводить расследование по фактам исчезновения без вести военнослужащих, захвата в плен или заложником, интернирования, смерти (гибели)", - объяснили в МОУ.

В таких ситуациях командир воинской части получает право самостоятельно издать приказ об обстоятельствах происшествия - без проведения служебного расследования.

Минобороны упростило оформление информации о погибших, пропавших без вести и пленных военных (иллюстрация: mod.gov.ua)

Ожидается, что в целом внедрение в действие документа:

  • значительно разгрузит работу штабов воинских частей;
  • ускорит учет таких случаев;
  • позволит оперативно информировать семьи военных об обстоятельствах, которые произошли с их близкими;
  • уменьшит количество технических ошибок при подготовке документов по факту исчезновения без вести, захвата в плен или заложником, интернирования, смерти (гибели).

"Это решение - ответ на реальные вызовы, с которыми ежедневно сталкиваются как воинские части, так и семьи наших защитников. И мы понимаем насколько важно, чтобы процесс оформления и передачи соответствующей информации был четким и оперативным", - подчеркнул начальник ГУЗПВ полковник Руслан Цыганков.

Он добавил, что соответствующий приказ был разработан на запрос Уполномоченного президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей - для усиления правовой защиты военных.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине изменился порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести. Теперь военные могут оставить личное распоряжение по этому вопросу.

Кроме того, мы объясняли, когда и при каких условиях может измениться статус пропавших без вести украинцев.

Читайте также, в каких случаях выплаты семьям пропавших без вести военных могут отменить.

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