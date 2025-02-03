Статус пропавших без вести украинцев: когда и при каких условиях он может измениться
Из-за войны многие украинцы имеют статус без вести пропавших. Есть несколько условий, при которых для человека, который считается без вести пропавшим, могут изменить статус.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД).
Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов разъяснил, когда прекращается статус пропавшего без вести лица. По его словам, есть два случая, когда статус теряется. Первый - когда устанавливается местонахождение лица, находящегося на свободе, например, военные, вернувшиеся из плена, или люди, которые выехали в третьи страны. Второй - когда лицо идентифицируют среди погибших с помощью экспертиз и следственных действий.
В других случаях информация о пропавших лицах остается в официальном Реестре. Это может касаться лиц, в отношении которых суд принял решение о смерти, или тех, о ком известно, что они находятся в плену.
Добросердов также отметил, что иногда после подтверждения факта плена впоследствии тела погибших возвращают в рамках репатриации.
Напомним, адвокат Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Елена Бирюч в комментарии РБК-Украина объяснила, можно ли признать пропавшего без вести военного умершим и каким образом это происходит. Она отмечает, что в случае высокой вероятности гибели военного родные могут обратиться в суд для официального признания его умершим. Это необходимо, поскольку без тела невозможно получить медицинское свидетельство о смерти, а соответственно - и свидетельство органов ЗАГС.
Отметим, во время войны в Украине поиск пропавших без вести военнослужащих является крайне важной задачей. Законодательство определяет четкие механизмы и процедуры для установления их судьбы. Ранее РБК-Украина рассказывало об алгоритме действий, который предусмотрен в Украине для розыска пропавших защитников.
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