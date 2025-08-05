Менше бюрократії? Як спростили оформлення загибелі або зникнення військових під час війни

Що зміниться для військових частин і сімей захисників

Продовжуючи вдосконалювати систему захисту прав військовослужбовців та їхніх родин, Міністерство оборони України спростило роботу військових частин під час документального оформлення випадків (під час бойових дій):

смерті (загибелі) військових;

захоплення в полон військових;

зникнення безвісти військових.

Відповідний наказ розробило Головне управління захисту прав військовослужбовців (ГУЗПВ). Він затверджує зміни до Інструкції з організації обліку особового складу в системі Міноборони.

Крім того, документ доповнює та впорядковує перелік інформації, що надається:

військовими частинами - до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

від ТЦК та СП - сім'ям військових.

"Відтепер, якщо відсутні ознаки вчинення правопорушення, не потрібно буде проводити розслідування за фактами зникнення безвісти військовослужбовців, захоплення в полон чи заручником, інтернування, смерті (загибелі)", - пояснили в МОУ.

У таких ситуаціях командир військової частини отримує право самостійно видати наказ про обставини події - без проведення службового розслідування.

Міноборони спростило оформлення інформації про загиблих, зниклих безвісти й полонених військових (ілюстрація: mod.gov.ua)

Очікується, що в цілому впровадження в дію документа:

значно розвантажить роботу штабів військових частин;

пришвидшить облік таких випадків;

дозволить оперативніше інформувати родини військових про обставини, які сталися з їхніми близькими;

зменшить кількість технічних помилок під час підготовки документів по факту зникнення безвісти, захоплення в полон чи заручником, інтернування, смерті (загибелі).

"Це рішення - відповідь на реальні виклики, з якими щодня стикаються як військові частини, так і родини наших захисників. І ми розуміємо наскільки важливо, щоб процес оформлення та передачі відповідної інформації був чітким та оперативним", - наголосив начальник ГУЗПВ полковник Руслан Циганков.

Він додав, що відповідний наказ було розроблено на запит Уповноваженого президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей - для посилення правового захисту військових.