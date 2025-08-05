ua en ru
Вт, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Меньше бюрократии? Как упростили оформление гибели или исчезновения военных во время войны

Вторник 05 августа 2025 14:06
UA EN RU
Меньше бюрократии? Как упростили оформление гибели или исчезновения военных во время войны МОУ упростило оформление документов о погибших, пропавших без вести и пленных защитниках (фото: Любовь Калашникова, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Министерство обороны Украины упростило документальное оформление информации о погибших, пропавших без вести и пленных во время боевых действий военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.

Что изменится для воинских частей и семей защитников

Продолжая совершенствовать систему защиты прав военнослужащих и их семей, Министерство обороны Украины упростило работу воинских частей при документальном оформлении случаев (во время боевых действий):

  • смерти (гибели) военных;
  • захвата в плен военных;
  • исчезновения без вести военных.

Соответствующий приказ разработало Главное управление защиты прав военнослужащих (ГУЗПВ). Он утверждает изменения в Инструкцию по организации учета личного состава в системе Минобороны.

Кроме того, документ дополняет и упорядочивает перечень информации, предоставляемой:

  • военными частями - в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);
  • от ТЦК и СП - семьям военных.

"Отныне, если отсутствуют признаки совершения правонарушения, не нужно будет проводить расследование по фактам исчезновения без вести военнослужащих, захвата в плен или заложником, интернирования, смерти (гибели)", - объяснили в МОУ.

В таких ситуациях командир воинской части получает право самостоятельно издать приказ об обстоятельствах происшествия - без проведения служебного расследования.

Меньше бюрократии? Как упростили оформление гибели или исчезновения военных во время войныМинобороны упростило оформление информации о погибших, пропавших без вести и пленных военных (иллюстрация: mod.gov.ua)

Ожидается, что в целом внедрение в действие документа:

  • значительно разгрузит работу штабов воинских частей;
  • ускорит учет таких случаев;
  • позволит оперативно информировать семьи военных об обстоятельствах, которые произошли с их близкими;
  • уменьшит количество технических ошибок при подготовке документов по факту исчезновения без вести, захвата в плен или заложником, интернирования, смерти (гибели).

"Это решение - ответ на реальные вызовы, с которыми ежедневно сталкиваются как воинские части, так и семьи наших защитников. И мы понимаем насколько важно, чтобы процесс оформления и передачи соответствующей информации был четким и оперативным", - подчеркнул начальник ГУЗПВ полковник Руслан Цыганков.

Он добавил, что соответствующий приказ был разработан на запрос Уполномоченного президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей - для усиления правовой защиты военных.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине изменился порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести. Теперь военные могут оставить личное распоряжение по этому вопросу.

Кроме того, мы объясняли, когда и при каких условиях может измениться статус пропавших без вести украинцев.

Читайте также, в каких случаях выплаты семьям пропавших без вести военных могут отменить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины ТЦК Вооруженные силы Украины Война в Украине Документы Военный
Новости
Обстрел Лозовой: возросло количество жертв самой массированной атаки
Обстрел Лозовой: возросло количество жертв самой массированной атаки
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому