Менше бюрократії? Як спростили оформлення загибелі або зникнення військових під час війни
Міністерство оборони України спростило документальне оформлення інформації про загиблих, зниклих безвісти та полонених під час бойових дій військових.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.
Що зміниться для військових частин і сімей захисників
Продовжуючи вдосконалювати систему захисту прав військовослужбовців та їхніх родин, Міністерство оборони України спростило роботу військових частин під час документального оформлення випадків (під час бойових дій):
- смерті (загибелі) військових;
- захоплення в полон військових;
- зникнення безвісти військових.
Відповідний наказ розробило Головне управління захисту прав військовослужбовців (ГУЗПВ). Він затверджує зміни до Інструкції з організації обліку особового складу в системі Міноборони.
Крім того, документ доповнює та впорядковує перелік інформації, що надається:
- військовими частинами - до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);
- від ТЦК та СП - сім'ям військових.
"Відтепер, якщо відсутні ознаки вчинення правопорушення, не потрібно буде проводити розслідування за фактами зникнення безвісти військовослужбовців, захоплення в полон чи заручником, інтернування, смерті (загибелі)", - пояснили в МОУ.
У таких ситуаціях командир військової частини отримує право самостійно видати наказ про обставини події - без проведення службового розслідування.
Міноборони спростило оформлення інформації про загиблих, зниклих безвісти й полонених військових (ілюстрація: mod.gov.ua)
Очікується, що в цілому впровадження в дію документа:
- значно розвантажить роботу штабів військових частин;
- пришвидшить облік таких випадків;
- дозволить оперативніше інформувати родини військових про обставини, які сталися з їхніми близькими;
- зменшить кількість технічних помилок під час підготовки документів по факту зникнення безвісти, захоплення в полон чи заручником, інтернування, смерті (загибелі).
"Це рішення - відповідь на реальні виклики, з якими щодня стикаються як військові частини, так і родини наших захисників. І ми розуміємо наскільки важливо, щоб процес оформлення та передачі відповідної інформації був чітким та оперативним", - наголосив начальник ГУЗПВ полковник Руслан Циганков.
Він додав, що відповідний наказ було розроблено на запит Уповноваженого президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей - для посилення правового захисту військових.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні змінився порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовців, захоплених у полон або зниклих безвісти. Тепер військові можуть залишити особисте розпорядження щодо цього питання.
Крім того, ми пояснювали, коли та за яких умов може змінитися статус зниклих безвісти українців.
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