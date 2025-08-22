ua en ru
Меньше атомной и гидроэнергии - больше импорта: эксперт объяснил, почему подняли прайс-кепы

Пятница 22 августа 2025 15:10
Меньше атомной и гидроэнергии - больше импорта: эксперт объяснил, почему подняли прайс-кепы Фото: эксперт объяснил, почему подняли прайс-кепы в Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Изменение предельных цен на электроэнергию в часы вечернего пика, которое с конца июля ввело НКРЭКУ, было абсолютно оправданным решением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий специалиста энергетической отрасли Украинского института будущего Андриана Прокипа изданию LB.

По словам эксперта, Украина в значительной степени зависит от атомной генерации, которая вырабатывает каждый второй киловатт в системе. Но сейчас часть энергоблоков находится в плановых ремонтах, что ограничивает их доступность.

Дополнительным фактором стало маловодие - из-за низкого уровня воды производство электроэнергии на ГЭС сократилось почти втрое. Все это предсказывает дефицит, особенно в вечерние часы.

Как говорит Андриан Прокип, днем ​​в украинской энергосистеме профицит солнечной электроэнергии, а ночью атомный избыток. А вот в вечерние часы генерация СЭС сокращается, а спрос растет. Из-за потерь генерации от обстрелов мы используем импорт мощностью 1,5-2 ГВт.

"И эта электроэнергия, разумеется, самая дорогая. В этом аспекте мы становимся полностью зависимыми от Европы", - пояснил специалист энергетической отрасли Украинского института будущего Андриан Прокип.

Повышение прайс-кепов

Напомним, с 1 августа Нацкомиссия повысила на 60% прайс-кепы для вечернего пика потребления (с 17:00 до 23:00). Речь идет о граничных ценах, по которым трейдеры могут покупать электроэнергию на европейском рынке.

Ранее эксперт рассказал, что повышение прайс-кепов дало положительный эффект для энергосистемы, поскольку позволило избежать отключений и привлечь необходимый импорт в часы пикового потребления электричества.

