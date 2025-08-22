Менше атомної та гідроенергії - більше імпорту: експерт пояснив, чому підняли прайс-кепи

Зміна граничних цін на електроенергію у години вечірнього піку, яке з кінця липня запровадила НКРЕКП, було абсолютно виправданим рішенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар фахівця енергетичної галузі Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа виданню LB.

За словами експерта, Україна значною мірою залежить від атомної генерації, яка виробляє кожен другий кіловат у системі. Але зараз частина енергоблоків перебуває у планових ремонтах, що обмежує їхню доступність.

Додатковим фактором стало маловоддя - через низький рівень води виробництво електроенергії на ГЕС скоротилося майже втричі. Усе це пророкує дефіцит, особливо у вечірні години.

Як каже Андріан Прокіп, удень в українській енергосистемі профіцит сонячної електроенергії, а вночі атомний надлишок. А от у вечірні години генерація СЕС скорочується, а попит зростає Через втрати генерації від обстрілів ми використовуємо імпорт потужністю 1,5-2 ГВт.

"І ця електроенергія, зрозуміло, є найдорожчою. У цьому аспекті ми стаємо цілком залежними від Європи", - пояснив фахівець енергетичної галузі Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.