"Мне надоело": премьер Британии жестко раскритиковал "игры" Путина и Трампа

Британский премьер Кир Стармер заявил, что ему "надоело" влияние президентов США и России на стоимость энергоносителей в Британии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В частности, Стармер отметил, что счета за энергию в Британии "то растут, то уменьшаются" из-за международных кризисов, вызванных действиями президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
"Мне надоело, что семьи по всей стране видят, как их счета за электроэнергию то растут, то уменьшаются, а счета предприятий за электроэнергию также растут и уменьшаются из-за действий Путина или Трампа во всем мире", - подчеркнул он.
Кроме того, британский премьер подчеркнул, что хочет, чтобы Великобритания была "страной, где люди не зависят от событий за рубежом".
Стармер отметил необходимость стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и восстановить безопасное судоходство через Ормузский пролив.
По его словам, Великобритания вместе с союзниками работает над "практическим планом" для скорейшего восстановления морской логистики после того, как будет достигнут режим прекращения огня.
В то же время британский премьер раскритиковал удары в регионе, подчеркнув, что они "должны прекратиться", даже несмотря на неопределенность по поводу деталей договоренностей о перемирии.
Напомним, The Telegraph писало, что Трамп в частных разговорах начал называть Кира Стармера "неудачником", у которого нет будущего. Это произошло на фоне разногласий по конфликту на Ближнем Востоке.
Кроме того, Кира Стармера предупредили, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом, вероятно, уже невозможно восстановить.
Отметим, что разногласия по войне с Ираном привели к тому, что в США начали говорить о своем выходе из НАТО. В ответ на это Стармер пообещал не допустить втягивания Британии в войну.