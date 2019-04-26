Менеджер Ломаченка розповів про можливого суперника українця

Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Поєдинок проти Майкі Гарсії навряд чи відбудеться

Менеджер чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка Егіс Клімас розповів про ймовірний поєдинок українця проти британця Люка Кемпбелла. Про це повідомляє Los Angeles Times.

"Принаймні, ми розглянемо можливість поєдинку Ломаченко - Кемпбелл у вересні. Це дуже хороша можливість. У Великій Британії цей бій викликав би величезний інтерес. Кемпбелл дуже добре відомий там.

Ломаченко був на поєдинку Усик - Белью в Англії, всі фанати сходили з розуму від Василя. Вони люблять його. WBC розгляне можливість провести бій за титул в легкій вазі між Кемпбеллом і претендентом", - сказав Клімас.

Зазначимо, Майки Гарсія залишив пояс WBC в легкій вазі вакантним, і Кемпбелл є офіційним претендентом на нього.