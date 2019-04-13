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Ломаченко захистив чемпіонські титули WBA і WBO

Новини » Спорт    13.04.2019 - 07:40
Ломаченко захистив чемпіонські титули WBA і WBO
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Українець нокаутував суперника у 4 раунді

Український чемпіон WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко завдав поразки офіційному претенденту на пояс за версією WBA британцеві Ентоні Кроллі. Поєдинок відбувся в ніч з 12 на 13 квітня в Лос-Анджелесі на арені Staples Center, яка вміщує близько 20 тисяч відвідувачів.

У третьому раунді українець відправив суперника у нокдаун. Василь пішов святкувати перемогу, думаючи, що це нокаут, але рефері дав продовжити поєдинок.

У результаті бій все ж завершився нокаутом в 4 раунді, ударом у скроню.

"Я хочу бою з Майкі Гарсією", - сказав Ломаченко одразу після перемоги.

Для українця це був другий захист титулу чемпіона світу WBA, а також перший за версією WBO. 

Нагадаємо, спочатку у квітні українець мав зустрітися з чемпіоном IBF Річардом Коммі (28-2, 25 КО), але ганець пошкодив руку в титульному бою проти Іси Чанієва (13-2, 6 КО).

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