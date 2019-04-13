Ломаченко в бою проти Кролли отримав травму

Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Завтра український чемпіон пройде обстеження в лікарні

Чемпіон світу за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко під час бою проти британця Ентоні Кролл отримав травму зап'ястя. Про це повідомляється на Facebook-сторінці українського боксера.

Зазначається, що у Ломаченка підозра на перелом руки. Завтра, 14 квітня, він пройде обстеження в лікарні, щоб визначити тяжкість травми і терміни відновлення.

Василий Ломаченко в интервью ESNEWS подтвердил, что сломал руку во время нокаута. Завтра украинский чемпион пройдет обследования в больнице, чтобы определить тяжесть травмы и сроки восстановления. Опубліковано Vasiliy Lomachenko / Василим Ломаченком Пʼятниця, 12 квітня 2019 р.

Нагадаємо, минулого року Ломаченку зробили операцію на правому плечі, через що він вибув на тривалий термін. Василь отримав травму під час бою з Хорхе Лінаресом.