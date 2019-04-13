ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ломаченко в бою проти Кролли отримав травму

Новини » Спорт    13.04.2019 - 10:10
Ломаченко в бою проти Кролли отримав травму
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Завтра український чемпіон пройде обстеження в лікарні

Чемпіон світу за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко під час бою проти британця Ентоні Кролл отримав травму зап'ястя. Про це повідомляється на Facebook-сторінці українського боксера.

Зазначається, що у Ломаченка підозра на перелом руки. Завтра, 14 квітня, він пройде обстеження в лікарні, щоб визначити тяжкість травми і терміни відновлення.

 

Василий Ломаченко в интервью ESNEWS подтвердил, что сломал руку во время нокаута. Завтра украинский чемпион пройдет обследования в больнице, чтобы определить тяжесть травмы и сроки восстановления.

Опубліковано Vasiliy Lomachenko / Василим Ломаченком Пʼятниця, 12 квітня 2019 р.

Нагадаємо, минулого року Ломаченку зробили операцію на правому плечі, через що він вибув на тривалий термін. Василь отримав травму під час бою з Хорхе Лінаресом.

Ломаченко - Кролла: відео та огляд бою WBO вручила Ломаченко пояс суперчемпіона
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Василь ЛомаченкотравмаБокс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся