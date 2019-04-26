Менеджер Ломаченко рассказал о возможном сопернике украинца

Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Поединок против Майки Гарсии вряд ли состоится

Менеджер чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко Эгис Климас рассказал о возможном поединке украинца против британца Люка Кэмпбелла. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Возможность проведения этого боя изучается после того, как стало известно об отказе Майки Гарсии от титула WBC в легком весе. Кэмпбелл является официальным претендентом на пояс.

"По крайней мере, мы рассмотрим возможность поединка Ломаченко - Кэмпбелл в сентябре. Это очень хорошая возможность. В Великобритании этот бой вызвал бы огромный интерес. Кэмпбелл очень хорошо известен за рубежом.

Ломаченко был на поединке Усик - Беллью в Англии, все фанаты сходили с ума от Василия. Они любят его. WBC рассмотрит возможность провести бой за титул в легком весе между Кэмпбеллом и претендентом", - сказал Климас.

Возможным соперником Кэмпбелла за вакантный пояс WBC может стать россиянин Заур Абдуллаев. Уже после проведения британцем титульного поединка он может встретиться с Ломаченко.

Недавно чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко защитил свои титулы в бою против Энтони Кроллы. Сразу после победы украинец заявил, как и до этого неоднократно, что хочет встретиться с Майки Гарсией.