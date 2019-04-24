Потенційний суперник Ломаченко відмовився від чемпіонського титулу

Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Гарсія залишив вакантним пояс WBC у легкій вазі

Американець Майки Гарсія (39-1, 30 КО) відмовився від титулу чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в легкій вазі (до 61,2 кг). Про це повідомляє BoxingScene.com.

Причиною цьому послужив перехід 31-річного спортсмена в нову вагову категорію (до 63,5 кг) заради великих боїв.

Натомість він отримав від організації звання почесного чемпіона, що означає, що він має першочергове право битися з діючим чемпіоном, якщо прийме рішення повернутися в ліміт ваги.

Mikey Garcia To Be Champion Emeritus, Campbell Goes For Title https://t.co/zklqIIkldV pic.twitter.com/osp3pvgg3p — BoxingScene.com (@boxingscene) April 23, 2019

Очікується, що вакантний титул розіграють перший і другий номери в рейтингу організації. Це - переможець Олімпійських ігор-2012, обов'язковий претендент британець Люк Кемпбелл (20-2, 16 КО) і росіянин Заур Абдуллаєв (11-0, 7 КО), який утримує титул WBC Silver. Поки WBC не винесла офіційного рішення про поєдинок.

Раніше чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко захистив свої титули в бою проти Ентоні Кролли.

Відразу після перемоги українець заявив, як і до цього неодноразово, що хоче зустрітися з Майки Гарсією. Оскільки американець відмовився від пояса і залишає легкий дивізіон, бій з Ломаченко не відбудуться.