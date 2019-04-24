ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Потенційний суперник Ломаченко відмовився від чемпіонського титулу

Новини » Спорт    24.04.2019 - 12:21
Потенційний суперник Ломаченко відмовився від чемпіонського титулу
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Гарсія залишив вакантним пояс WBC у легкій вазі

Американець Майки Гарсія (39-1, 30 КО) відмовився від титулу чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в легкій вазі (до 61,2 кг). Про це повідомляє BoxingScene.com.

Причиною цьому послужив перехід 31-річного спортсмена в нову вагову категорію (до 63,5 кг) заради великих боїв.

Натомість він отримав від організації звання почесного чемпіона, що означає, що він має першочергове право битися з діючим чемпіоном, якщо прийме рішення повернутися в ліміт ваги.

Очікується, що вакантний титул розіграють перший і другий номери в рейтингу організації. Це - переможець Олімпійських ігор-2012, обов'язковий претендент британець Люк Кемпбелл (20-2, 16 КО) і росіянин Заур Абдуллаєв (11-0, 7 КО), який утримує титул WBC Silver. Поки WBC не винесла офіційного рішення про поєдинок.

Раніше чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко захистив свої титули в бою проти Ентоні Кролли.

Відразу після перемоги українець заявив, як і до цього неодноразово, що хоче зустрітися з Майки Гарсією. Оскільки американець відмовився від пояса і залишає легкий дивізіон, бій з Ломаченко не відбудуться.

Ломаченко в бою проти Кролли отримав травму Ломаченко - Кролла: відео та огляд бою
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Василь ЛомаченкобойБокс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся