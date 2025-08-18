Мелони о встрече Трампа и Зеленского: наконец-то есть проблески надежды на диалог с РФ

Нет простых решений для прекращения войны в Украине. Однако наконец появляются проблески надежды на диалог с Россией.
Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.
Мелони перед встречей президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме заявила, что "сегодня важный день".
"После трех с половиной лет, в течение которых Россия не подавала никаких признаков диалога и требовала капитуляции Киева, наконец появляются проблески надежды", отметила она.
Премьер Италии подчеркнула, что простых решений для прекращения войны России против Украины нет.
"Я думаю, что мы должны исследовать все возможные решения, чтобы обеспечить мир и безопасность для наших стран", - добавила Мелони.
Напомним, сегодня, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с Дональдом Трампом в Белом доме, а затем к ним присоединятся европейские лидеры.
Стороны должны детально обсудить условия мирного соглашения, которые президент США накануне обсудил с Путиным в Анкоридже на Аляске и определить дальнейшие шаги по достижению мира.
По данным BBC, во встрече Зеленского и Трампа примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланники Стив Уиткофф и Кит Келлог, а также глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс.
Подробнее о том, что известно о встрече Зеленского и Трампа и что этому предшествовало - читайте в материале РБК-Украина.