Мелони о встрече Трампа и Зеленского: наконец-то есть проблески надежды на диалог с РФ

Мелони перед встречей президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме заявила, что "сегодня важный день".

"После трех с половиной лет, в течение которых Россия не подавала никаких признаков диалога и требовала капитуляции Киева, наконец появляются проблески надежды", отметила она.

Премьер Италии подчеркнула, что простых решений для прекращения войны России против Украины нет.

"Я думаю, что мы должны исследовать все возможные решения, чтобы обеспечить мир и безопасность для наших стран", - добавила Мелони.