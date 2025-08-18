Мелоні про зустріч Трампа та Зеленського: нарешті є проблиски надії на діалог з РФ

Мелоні перед зустріччю президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського у Білому домі заявила, що "сьогодні важливий день".

"Після трьох з половиною років, протягом яких Росія не подавала жодних ознак діалогу та вимагала капітуляції Києва, нарешті з’являються проблиски надії", зазначила вона.

Прем'єр Італії наголосила, що простих рішень для припинення війни Росії проти України немає.

"Я думаю, що ми повинні дослідити всі можливі рішення, щоб забезпечити мир і безпеку для наших країн", - додала Мелоні.