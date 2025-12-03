Неожиданная "подстава" от союзника: Италия остановила участие в программе вооружения Украины
Италия неожиданно приостановила участие в программе НАТО по закупке оружия для Украины, ссылаясь на переговоры о возможном прекращении огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.
Как заявил министр иностранных дел Антонио Таяни, на фоне дискуссий о потенциальном мире "поставки вооружения могут потерять смысл".
По его словам, в случае реального прекращения боевых действий Киеву потребуются прежде всего гарантии безопасности, а не новые партии американских систем вооружения.
"Если мы достигнем договоренностей и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится. Нужны будут другие вещи - гарантии безопасности", - заявил Таяни журналистам в Брюсселе.
На сегодняшний день это самый отчетливый сигнал, что правительство Джорджи Мелони меняет свою линию по поддержке Украины. Ранее Рим месяцами сжимал бюджет на оборону, сталкивался с внутренними противоречиями в коалиции и вот в конце концов занял более осторожную позицию по поставкам оружия.
Италия фактически стала первой страной ЕС, которая открыто заявила о нежелании поставлять дополнительное оружие Киеву в период чувствительных дипломатических переговоров.
Теперь решение Италии ставит под вопрос уровень координации внутри Альянса и может усилить дискуссии об ответственности каждой страны на фоне продолжения российской агрессии.
К счастью, последнее заявление Рима контрастирует с позицией европейских оборонных компаний и значительной части союзников в НАТО, которые отмечают, что даже потенциальное перемирие не должно уменьшать темпы поддержки Украины или производство оборонной продукции. Ранее Киев попнрнджав, что зимой потребует минимум миллиард евро дополнительного вооружения в рамках программы PURL для удержания обороны.
Военная помощь Украине от союзников
Напомним, что генсек НАТО Марк Рютте заявил, что союзники должны ежемесячно выделять не менее 1 млрд долларов на американское оружие для Украины.
Данное заявление прозвучало после того, как Украина попросила европейских союзников выделить дополнительные миллиарды евро до конца года.
Также мы писали, что администрация президента США Дональда Трампа утвердила первые два пакета военной помощи Украине по программе PURL.