ua en ru
Ср, 03 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Неожиданная "подстава" от союзника: Италия остановила участие в программе вооружения Украины

Италия, Среда 03 декабря 2025 19:23
UA EN RU
Неожиданная "подстава" от союзника: Италия остановила участие в программе вооружения Украины Фото: министр иностранных дел Италии Антонио Таяни (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Италия неожиданно приостановила участие в программе НАТО по закупке оружия для Украины, ссылаясь на переговоры о возможном прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Как заявил министр иностранных дел Антонио Таяни, на фоне дискуссий о потенциальном мире "поставки вооружения могут потерять смысл".

По его словам, в случае реального прекращения боевых действий Киеву потребуются прежде всего гарантии безопасности, а не новые партии американских систем вооружения.

"Если мы достигнем договоренностей и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится. Нужны будут другие вещи - гарантии безопасности", - заявил Таяни журналистам в Брюсселе.

На сегодняшний день это самый отчетливый сигнал, что правительство Джорджи Мелони меняет свою линию по поддержке Украины. Ранее Рим месяцами сжимал бюджет на оборону, сталкивался с внутренними противоречиями в коалиции и вот в конце концов занял более осторожную позицию по поставкам оружия.

Италия фактически стала первой страной ЕС, которая открыто заявила о нежелании поставлять дополнительное оружие Киеву в период чувствительных дипломатических переговоров.

Теперь решение Италии ставит под вопрос уровень координации внутри Альянса и может усилить дискуссии об ответственности каждой страны на фоне продолжения российской агрессии.

К счастью, последнее заявление Рима контрастирует с позицией европейских оборонных компаний и значительной части союзников в НАТО, которые отмечают, что даже потенциальное перемирие не должно уменьшать темпы поддержки Украины или производство оборонной продукции. Ранее Киев попнрнджав, что зимой потребует минимум миллиард евро дополнительного вооружения в рамках программы PURL для удержания обороны.

Военная помощь Украине от союзников

Напомним, что генсек НАТО Марк Рютте заявил, что союзники должны ежемесячно выделять не менее 1 млрд долларов на американское оружие для Украины.

Данное заявление прозвучало после того, как Украина попросила европейских союзников выделить дополнительные миллиарды евро до конца года.

Также мы писали, что администрация президента США Дональда Трампа утвердила первые два пакета военной помощи Украине по программе PURL.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Военная помощь
Новости
"Укрэнерго" показало графики отключений света в Украине 4 декабря
"Укрэнерго" показало графики отключений света в Украине 4 декабря
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев