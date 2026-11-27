Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поговорила с президентом Украины Владимиром Зеленским телефоном 27 ноября. Она выразила обеспокоенность итальянского правительства из-за операции украинских сил в Бенгази.

"Операция нарушила суверенитет Ливии и создает риск распространения конфликта на Средиземном море", - говорится в заявлении правительства Италии.

Мелони подчеркнула, что Италия продолжает поддерживать Украину на пути к справедливому и длительному миру. Однако эта поддержка, по ее словам, не означает согласия на шаги , которые ставят под угрозу безопасность Италии и всего региона.

По данным итальянской стороны, Зеленский подтвердил, что сделка была проведена без предварительного согласования с партнерами. Он сказал, что понимает беспокойство Италии, и пообещал обеспечить полный обмен информацией и постоянную прямую связь.

Президент также прокомментировал разговор с Мелони.

"Я подтвердил, что недавняя операция в Ливии была проведена без предварительного согласования с нашими европейскими партнерами", - заявил Зеленский.

Итальянская газета Il Foglio со ссылкой на правительственные источники пишет, что во время разговора Зеленский извинился перед Мэлони. Официально этого не подтверждали.

По данным Bloomberg, разговор лидеров был напряженным. Собеседник агентства рассказал, что после атаки когда-то теплые отношения Киева и Рима заметно остыли.

Издание напоминает, что Мэлони в следующем году идет на перевыборы. Часть ее коалиции и оппозиции занимают позиции, которые считают пророссийскими, а возможное приближение войны к Италии через Ливию создает для премьера политические риски.

Заявление Рима также противоречит словам Зеленского в интервью BBC. Тогда он говорил, что Украина не проводит такие операции без консультаций с партнерами, но не уточнял, с какими именно.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто, по данным итальянских СМИ, перед разговором лидеров заявил, что Зеленский сказал ложь по поводу удара в Ливии.