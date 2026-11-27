Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні поговорила з президентом України Володимиром Зеленським телефоном 27 листопада. Вона висловила занепокоєння італійського уряду через операцію українських сил у Бенгазі.

"Операція порушила суверенітет Лівії і створює ризик поширення конфлікту на Середземне море", - йдеться в заяві уряду Італії.

Мелоні наголосила, що Італія і далі підтримує Україну на шляху до справедливого і тривалого миру. Проте ця підтримка, за її словами, не означає згоди на кроки, які ставлять під загрозу безпеку Італії та всього регіону.

За даними італійської сторони, Зеленський підтвердив, що операцію провели без попереднього узгодження з партнерами. Він сказав, що розуміє занепокоєння Італії, і пообіцяв забезпечити повний обмін інформацією та постійний прямий зв'язок.

Президент України також прокоментував розмову з Мелоні.

"Я підтвердив, що нещодавня операція в Лівії була проведена без попереднього узгодження з нашими європейськими партнерами", - заявив Зеленський.

Італійська газета Il Foglio з посиланням на урядові джерела пише, що під час розмови Зеленський вибачився перед Мелоні. Офіційно цього не підтверджували.

За даними Bloomberg, розмова лідерів була напруженою. Співрозмовник агентства розповів, що після атаки колись теплі відносини Києва і Риму помітно охололи.

Видання нагадує, що Мелоні наступного року йде на перевибори. Частина її коаліції та опозиції займають позиції, які вважають більш проросійськими, а можливе наближення війни до Італії через Лівію створює для прем'єрки політичні ризики.

Заява Рима також суперечить словам Зеленського в інтерв'ю BBC. Тоді він казав, що Україна не проводить таких операцій без консультацій із партнерами, але не уточнював, з якими саме.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, за даними італійських ЗМІ, перед розмовою лідерів заявив, що Зеленський сказав неправду щодо удару в Лівії.