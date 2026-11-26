Министр обороны Италии Гвидо Крозетто вызвал украинского военного атташе из-за удара по российскому корвету "Меркурий" у Ливии. Рим требует объяснений от Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica и ANSA .

Что известно о встрече

По данным итальянских медиа, встреча состоялась 25 ноября. Атташе прибыл вместе с послом Украины в Италии Игорем Брусилом.

Собеседники La Repubblica утверждают, что министр был "крайне раздражен" и требовал объяснений по поводу украинской атаки на российский корабль в Ливии.

Почему Италия обеспокоена

Ливия - ключевая страна для национальных интересов Италии. Через ливийский газопровод газ поступает напрямую в Италию. Также Рим интересуют контроль миграционных маршрутов из Африки и безопасность в Средиземноморье.

В Ливии находятся около 200 итальянских военных. Они участвуют в миссии Miasit, которая помогает ливийским силам безопасности. По данным ANSA, в Риме рассматривают возможность усилить меры безопасности для этого контингента после атаки на Бенгази.

Реакция Ливии

Генеральное командование Ливийской национальной армии заявило, что в результате украинской атаки погибли двое военнослужащих из штаба военно-морских сил. По данным Reuters, в командовании пообещали ответить "в надлежащем месте, в надлежащее время и надлежащими средствами".