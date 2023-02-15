ua ru
Ср, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Италия одобрила шестой пакет помощи Украине

Новина українською →
Италия, Среда 15 февраля 2023 14:15
Италия одобрила шестой пакет помощи Украине Фото: министр иностранных дел Италии Антонио Таяни (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Правительство Италии утвердило шестой пакет помощи Украине, которая борется против российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отметил, что Италия одобрила еще один пакет помощи Украине. Он добавил, что хотя седьмой пакет помощи пока не планируется, но если бы он готовился, партия "Вперед, Италия", координатором которой является Таяни, проголосовала бы за него.

"Италия хочет мира, которого можно достичь, только продолжая вооружать Киев. Нужно сделать все, чтобы окончательным решением не стала капитуляция россиянам", - сказал он.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджия Мэлони подтвердила намерение передать Украине системы ПВО SAMP-T вместе с Францией. Украинские военные уже отправились на учебу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Военная помощь
NEWS
В Раду поступили заявления на сложение мандатов от Королевской и ее мужа
В Раду поступили заявления на сложение мандатов от Королевской и ее мужа
DAILY
Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян