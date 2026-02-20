Мелони оценила прогресс переговоров по Украине

Итальянское предложение по безопасности

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила, что в переговорах фиксируются важные шаги вперед в документах, над которыми работают стороны.

В частности, активно обсуждаются гарантии безопасности для Украины, разработанные по модели 5-й статьи Североатлантического пакта (НАТО).

По словам Мелони, итальянское предложение стало основой этих гарантий, призванных обеспечить защиту Киева в долгосрочной перспективе.

Работа над восстановлением Украины

Мелони подчеркнула, что одновременно ведется работа над планом восстановления Украины. "Есть мирный план, в котором многие вопросы на бумаге уже решены", – сказала она, подчеркивая, что дипломатические усилия охватывают широкий спектр экономических и инфраструктурных аспектов, необходимых для послевоенного восстановления страны.

Территориальный вопрос и справедливый мир

При этом глава итальянского правительства отметила, что решение ключевого территориального вопроса, по которому Россия продолжает выдвигать претензии, пока далеко.

"Я считаю, как уже неоднократно говорила, что важно не просто достичь мира, а достичь справедливого мира", – подчеркнула Мелони, отметив, что территориальные требования РФ считаются необоснованными.

Таким образом, несмотря на прогресс в гарантиях безопасности и восстановлении, путь к окончательному урегулированию конфликта сохраняется сложным и требует дальнейших переговоров и компромиссов.