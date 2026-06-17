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Мелони готовит кандидатуру переговорщика от ЕС по поводу войны в Украине

19:40 17.06.2026 Ср
2 мин
Предложение будет объявлено уже через несколько дней
aimg Сергей Козачук
Фото: премьер-министр Италии Джорджа Мелони (Getty Images)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на ближайшем саммите Евросоюза выдвинет кандидатуру специального переговорщика, который будет представлять Брюссель в процессе урегулирования российско-украинской войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила премьер-министр Италии в своих комментариях журналистам напресс-конференциипо итогам саммита G7 во Франции.

Кто может стать переговорщиком от ЕС

Во время общения со СМИ в кулуарах саммита G7 Мелони приоткрыла завесу над тем, кого именно она видит на этой должности.

По её словам, европейским переговорщиком должен стать представитель "страны средних размеров", а не одной из крупнейших государств-членов ЕС.

Итальянская лидер также добавила, что во время встречи G7 лидерам государств удалось достичь согласия с президентом США Дональдом Трампом по вопросам, касающимся Украины.

В то же время она подчеркнула, что такое взаимопонимание "нельзя всегда воспринимать как данность".

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Свое официальное предложение по кандидатуре Мелони озвучит уже на этой неделе в Брюсселе. Очередной саммит лидеров ЕС запланирован на 18-19 июня.

Переговоры с Россией и шансы на мир

Напомним, в последнее время западные лидеры активизировали обсуждение дипломатического пути завершения войны. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров с Дональдом Трампом и лидерами G7 заявил о появлении первого шанса на мир в Украине.

В то же время в МИД Германии предположили, что мирные переговоры по Украине могут начаться уже этим летом, поскольку российский диктатор Владимир Путин якобы начинает серьёзно рассматривать этот вопрос на фоне тупиковой ситуации на фронте.

Несмотря на это, реальная готовность Москвы к диалогу остается под большим вопросом. Как отметил президент Франции Эммануэль Макрон, Трамп согласился с лидерами G7 в том, что у РФ не было серьезного желания вести переговоры, а все предыдущие усилия США и Евросоюза оказались тщетными.

Параллельно с этим стало известно, что председатель Евросовета тайно связывался с Кремлем по поводу Украины через своего главного советника, пытаясь прощупать почву для возможного вовлечения России в будущий диалог.

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