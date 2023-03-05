ua ru
Вс, 05 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Италия хочет сделать несколько своих портов логистической платформой для Украины

Новина українською →
Рим, Воскресенье 05 марта 2023 20:04
Италия хочет сделать несколько своих портов логистической платформой для Украины Иллюстративное фото: Италия хочет сделать несколько своих портов логистической платформой для Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Италии работают над тем, чтобы сделать порты Триеста и Венеции логистической и портовой платформой для Украины на фоне блокировки россиянами Черного моря.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Quinews Pisa, об этом заявил министр предпринимательства и национального производства Италии Адольфо Урсо.

"Существует часть Украины, которая не была оккупирована и должна продолжать производство. Мы работаем над созданием инфраструктуры, железнодорожного и портового логистического коридор. Этот коридор позволит портам Триеста и Венеции стать логистической и портовой платформой Украины, учитывая, что ее моря заблокированы", - отметил Урсо.

Он подчеркнул, что Италия является большым партнером Украины и всегда им была.

Напомним, ранее премьер Италии Джорджа Мелони заявляла, что ее страна планирует весной провести конференцию по восстановлению Украины.

Также мы писали, что, по словам главы МИД Италии Антонио Таяни, его страна поддержит создание спецтрибунала для РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Помощь Украине Венеция
NEWS
В сети появилось видео с учений украинских военных на БМП Bradley
В сети появилось видео с учений украинских военных на БМП Bradley
DAILY
Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным