Италия хочет сделать несколько своих портов логистической платформой для Украины

В Италии работают над тем, чтобы сделать порты Триеста и Венеции логистической и портовой платформой для Украины на фоне блокировки россиянами Черного моря.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Quinews Pisa , об этом заявил министр предпринимательства и национального производства Италии Адольфо Урсо.

"Существует часть Украины, которая не была оккупирована и должна продолжать производство. Мы работаем над созданием инфраструктуры, железнодорожного и портового логистического коридор. Этот коридор позволит портам Триеста и Венеции стать логистической и портовой платформой Украины, учитывая, что ее моря заблокированы", - отметил Урсо.

Он подчеркнул, что Италия является большым партнером Украины и всегда им была.