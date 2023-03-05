Италия хочет сделать несколько своих портов логистической платформой для Украины
В Италии работают над тем, чтобы сделать порты Триеста и Венеции логистической и портовой платформой для Украины на фоне блокировки россиянами Черного моря.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Quinews Pisa, об этом заявил министр предпринимательства и национального производства Италии Адольфо Урсо.
"Существует часть Украины, которая не была оккупирована и должна продолжать производство. Мы работаем над созданием инфраструктуры, железнодорожного и портового логистического коридор. Этот коридор позволит портам Триеста и Венеции стать логистической и портовой платформой Украины, учитывая, что ее моря заблокированы", - отметил Урсо.
Он подчеркнул, что Италия является большым партнером Украины и всегда им была.
Напомним, ранее премьер Италии Джорджа Мелони заявляла, что ее страна планирует весной провести конференцию по восстановлению Украины.
Также мы писали, что, по словам главы МИД Италии Антонио Таяни, его страна поддержит создание спецтрибунала для РФ.
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