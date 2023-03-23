Премьер Италии отчитала депутата за предложение прекратить помощь Украине

Премьер Италии Джорджа Мелони резко отреагировала на предложение одного из депутатов парламенте прекратить помогать Украине. Она объяснила, почему важно и дальше осуществлять поддержку.

В ходе заседания парламента депутат Элизе Скутелли выразила мнение, что стоит "остановиться" предоставлять помощь Украине.

"А может, госпожа депутат, вы скажете это Путину? Я удивлена, что вы говорите это нам. Почему? Это же, наверное, является предательством нашей позиции. Потому что это означает, что мы одобряем вторжение в Украину. Потому что если мы остановимся - то мы даем согласие, давайте называть вещи своими именами, мы одобряем вторжение в Украину!", - отметила Мелони.

По ее словам, путать слова "вторжение" и "мир" - это лицемерно. Она подчеркнула, что власти Италии должны не одобрять войну против Украины.

"Это не означает не работать над мирным планом или над решением конфликта. Но вы думаете, что кому-то нравится война? Думаете, кому-то нравится? Нет! Но ситуация немного сложнее, чем говорит пропаганда, когда речь идет об идеальном мире", - подчеркнула Мелони.

Премьер добавила, что для любых переговоров Украины с Россией необходимо, чтобы страна-агрессор прекратила огонь и вывела свои войска с оккупированных территорий.

"Считаете ли вы, что нужно отдавать Москве территории, которые она оккупировала и на которых она провела "референдум" о самоопределении? Или нет? Вот то, что я хотела бы услышать, если мы всерьез говорим о мире. Иначе вы делаете пропаганду ценой суверенной нации, свободного народа и международного права, и это безответственно", - резюмировала она.