ua ru
Пт, 20 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мельник призвал Германию не препятствовать поставкам танков Leopard Украине

Новина українською →
Украина, Пятница 20 января 2023 16:13
Мельник призвал Германию не препятствовать поставкам танков Leopard Украине Фото: заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал правительство Германии прекратить препятствовать поставкам танков Leopard в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.

"Мы призываем нового министра обороны (Германии – ред.) Бориса Писториуса прекратить сегодня это танковое кукольное представление в Рамштайне и немедленно начать доставку немецких Leopard ", - заявил Мельник.

Он также подчеркнул, что Германия больше не может прятаться за спины американцев и ей еще не поздно продемонстрировать настоящее лидерство, чтобы безоговорочно укрепить Украину всеми вооружениями Бундесвера и немецкой оружейной промышленности.

Напомним, сегодня, 20 января, министр обороны Германии назвал условие передачи танков Leopard 2 ВСУ.

Также сегодня Германия анонсировала свой новый пакет военной помощи для Украины в 1 млрд евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мельник
NEWS
ВСУ отразили 16 атак россиян в трех областях, - Генштаб
ВСУ отразили 16 атак россиян в трех областях, - Генштаб
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина