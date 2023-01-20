Мельник призвал Германию не препятствовать поставкам танков Leopard Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Suddeutsche Zeitung .

"Мы призываем нового министра обороны (Германии – ред.) Бориса Писториуса прекратить сегодня это танковое кукольное представление в Рамштайне и немедленно начать доставку немецких Leopard ", - заявил Мельник.