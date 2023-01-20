Мельник призвал Германию не препятствовать поставкам танков Leopard Украине
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал правительство Германии прекратить препятствовать поставкам танков Leopard в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.
"Мы призываем нового министра обороны (Германии – ред.) Бориса Писториуса прекратить сегодня это танковое кукольное представление в Рамштайне и немедленно начать доставку немецких Leopard ", - заявил Мельник.
Он также подчеркнул, что Германия больше не может прятаться за спины американцев и ей еще не поздно продемонстрировать настоящее лидерство, чтобы безоговорочно укрепить Украину всеми вооружениями Бундесвера и немецкой оружейной промышленности.
Напомним, сегодня, 20 января, министр обороны Германии назвал условие передачи танков Leopard 2 ВСУ.
Также сегодня Германия анонсировала свой новый пакет военной помощи для Украины в 1 млрд евро.
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