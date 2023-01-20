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Мельник закликав Німеччину не перешкоджати постачанню танків Leopard Україні

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Україна, П'ятниця 20 січня 2023 16:13
Мельник закликав Німеччину не перешкоджати постачанню танків Leopard Україні Фото: заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник закликав уряд Німеччини припинити перешкоджати постачанню танків Leopard в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Suddeutsche Zeitung.

"Ми закликаємо нового міністра оборони (Німеччини - ред.) Бориса Пісторіуса припинити сьогодні цю танкову лялькову виставу в Рамштайні та негайно розпочати доставку німецьких Leopard", - заявив Мельник.

Він також наголосив, що Німеччина більше не може ховатися за спини американців й їй ще не пізно продемонструвати справжнє лідерство, щоб беззастережно зміцнити Україну всіма наявними озброєннями Бундесверу та німецької збройової промисловості.

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, міністр оборони Німеччини назвав умову передачі танків Leopard 2 ЗСУ.

Також сьогодні Німеччина анонсувала свій новий пакет військової допомоги для України на 1 млрд євро.

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