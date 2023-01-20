Мельник закликав Німеччину не перешкоджати постачанню танків Leopard Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Suddeutsche Zeitung .

"Ми закликаємо нового міністра оборони (Німеччини - ред.) Бориса Пісторіуса припинити сьогодні цю танкову лялькову виставу в Рамштайні та негайно розпочати доставку німецьких Leopard ", - заявив Мельник.