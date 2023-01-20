Мельник закликав Німеччину не перешкоджати постачанню танків Leopard Україні
Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник закликав уряд Німеччини припинити перешкоджати постачанню танків Leopard в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Suddeutsche Zeitung.
"Ми закликаємо нового міністра оборони (Німеччини - ред.) Бориса Пісторіуса припинити сьогодні цю танкову лялькову виставу в Рамштайні та негайно розпочати доставку німецьких Leopard", - заявив Мельник.
Він також наголосив, що Німеччина більше не може ховатися за спини американців й їй ще не пізно продемонструвати справжнє лідерство, щоб беззастережно зміцнити Україну всіма наявними озброєннями Бундесверу та німецької збройової промисловості.
Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, міністр оборони Німеччини назвав умову передачі танків Leopard 2 ЗСУ.
Також сьогодні Німеччина анонсувала свій новий пакет військової допомоги для України на 1 млрд євро.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.