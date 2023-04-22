Украине нужно в 10 раз больше помощи, чтобы остановить агрессию РФ в этом году, - МИД
Украина нуждается в значительном увеличении военной помощи от союзников для того, чтобы завершить войну с Россией в этом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника в Twitter.
"Мы благодарны нашим союзникам за военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы завершить российскую агрессию в этом году", - подчеркнул замглавы МИД.
По его словам, партнеры Украины должны перейти "все искусственные красные линии" и выделить по 1% ВВП на оборонную помощь Украине.
Напомним, ранее стало известно, что США 19 апреля объявили новый пакет военной помощи Украине на 325 миллионов долларов.
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