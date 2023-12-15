Партизаны в Мелитополе подорвали поезд, который ежедневно возил россиянам топливо и боеприпасы

Сегодня, 15 декабря, партизаны провели успешную диверсию и подорвали железнодорожный поезд, который ежедневно возил врагу из Крыма в Днепрорудное боеприпасы и топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

Отмечается, что в обратном направлении поезд вывозил с временно оккупированных территорий руду, зерно и поврежденную технику.

Во время взрыва были повреждены железная дорога и тепловоз с вагонами.

"Сам взрыв произошел в 8 утра прямо под носом российских ФСБшников. Сейчас оккупанты окружили место взрыва, обыскивают прилегающую местность", - добавляет пресс-служба.

Враг пытается скрыть факт диверсии пока оккупанты безуспешно разыскивают партизан. К поискам были привлечены сотрудники ФСБ, предатели из полиции, кинологи и эксперты криминальной лаборатории.

"Заметим, что за 2023 год это уже одиннадцатая успешная диверсия на железной дороге. Предыдущий поезд Движение Сопротивления успешно взорвало 13 октября. Нынешняя же диверсия является далеко не последней, ведь в российской логистической модели именно железная дорога играет ключевую роль", - добавляет "Центр национального сопротивления".

Ситуация в Мелитополе

Мелитополь Запорожской области российские войска оккупировали практически сразу во время масштабного вторжения на территорию Украины в феврале 2022 года. В городе в настоящее время хорошо развито партизанское движение, участники которого, несмотря на объявленную на них охоту, постоянно устраивают "хлопки" в городе и "минусуют" коллаборантов.

Недавно партизаны провели новую спецоперацию в Мелитополе, во время которой были ликвидированы оккупанты и повреждена их техника.