В Мелитополе прогремел мощный взрыв

Во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) сегодня вечером, 13 ноября, прогремел мощный взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мелитопольского городского голову Ивана Федорова.
"В Мелитополе громко", - говорится в сообщении.
По словам Федорова, недавно прогремел мощный взрыв.
"Что происходит у оккупантов, выясняем", - добавил мэр города.
Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.
Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Мелитополе участились взрывы. Как отмечают местные, оккупантам стало неспокойно в городе, поскольку у ВСУ есть оружие, которое может достать до них.
Недавно партизаны в Мелитополе взорвали штаб российских террористов. В результате взрыва были уничтожены три офицера России.
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