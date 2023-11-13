У Мелітополі пролунав потужний вибух

У тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) сьогодні ввечері, 13 листопада, пролунав потужний вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мелітопольського міського голову Івана Федорова.
"В Мелітополі гучно", - йдеться у повідомленні.
За словами Федорова, нещодавно пролунав потужний вибух.
"Що коїться в окупантів, з'ясовуємо", - додав мер міста.
Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.
Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Мелітополі почастішали вибухи. Як зазначають місцеві, окупантам стало неспокійно у місті, оскільки ЗСУ мають зброю, яка може дістати до них.
Нещодавно партизани в Мелітополі підірвали штаб російських терористів. Внаслідок вибуху було знищено трьох офіцерів Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.