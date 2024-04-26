В Мелитополе оккупанты выдали российские паспорта 14-летним детям-сиротам, - Лубинец

По его словам, эта информация была обнаружена в результате мониторинга медиа-ресурсов на временно оккупированных территориях Украины.

"Для этого детей даже привезли в другую деревню, где, как отмечается, расположено отдельное подразделение так называемого управления по вопросам миграции, чтобы они "лучше" поняли "культурную и историческую связь с Россией", - сообщил Лубинец.

Он отметил, что это еще раз показывает, что каждый шаг РФ направлен на перевоспитание украинских детей и попытку стереть их идентичность.

"Это нельзя допустить! Мы должны работать, чтобы привлечь к ответственности за преступления против украинских детей всех причастных, кто тем или иным способом пытается стереть их принадлежность к Украине", - подчеркнул омбудсмен.

Лубинец напомнил, что принудительная паспортизация РФ граждан Украины - это нарушение основополагающих принципов суверенности и территориальной целостности Украины, требований статьи 2 Устава ООН и Декларации о принципах международного права.