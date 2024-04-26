В Мелитополе оккупанты выдали российские паспорта 14-летним детям-сиротам, - Лубинец

Захватчики выдали российские паспорта 14-летним воспитанникам Мелитопольского областного центра социально-психологической реабилитации, которые остались без попечения родителей и находятся в оккупации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
По его словам, эта информация была обнаружена в результате мониторинга медиа-ресурсов на временно оккупированных территориях Украины.
"Для этого детей даже привезли в другую деревню, где, как отмечается, расположено отдельное подразделение так называемого управления по вопросам миграции, чтобы они "лучше" поняли "культурную и историческую связь с Россией", - сообщил Лубинец.
Он отметил, что это еще раз показывает, что каждый шаг РФ направлен на перевоспитание украинских детей и попытку стереть их идентичность.
"Это нельзя допустить! Мы должны работать, чтобы привлечь к ответственности за преступления против украинских детей всех причастных, кто тем или иным способом пытается стереть их принадлежность к Украине", - подчеркнул омбудсмен.
Лубинец напомнил, что принудительная паспортизация РФ граждан Украины - это нарушение основополагающих принципов суверенности и территориальной целостности Украины, требований статьи 2 Устава ООН и Декларации о принципах международного права.
Напомним, недавно мы сообщали, что Москва требует от оккупационных властей на временно захваченных территориях Украины полной паспортизации населения до 2026 года.
Однако, несмотря на значительные трудности, большинство граждан Украины игнорируют инициативы захватчиков по паспортизации.
Недавно сообщалось, что россияне с начала 2024 года будут отказывать в медицинском обслуживании украинцам на оккупированных территориях, которые не получили паспорт РФ.
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