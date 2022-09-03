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У Мелітополі знову вибухи. Цього разу на аеродромі

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Мелітополь, Субота 03 вересня 2022 17:11
У Мелітополі знову вибухи. Цього разу на аеродромі Фото: у Мелітополі вибухи на аеродромі (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Сергей Новиков

В окупованому Мелітополі (Запорізька область) прогриміли вибухи на захопленому російськими військами аеродромі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Івана Федорова.

"5 гучних вибухів на захопленому окупантами аеродромі Мелітополя, де вони певно разів з 10 намагалися розставити свою військову техніку. Однак наші сили спротиву вкотре перетворили їхні невдалі спроби на густий чорний дим", - зазначив він.

Нагадаємо, в ніч на 2 вересня українські військові завдали потужний удар по двох російських локаціях у Мелітополі. Причому однією з них був склад з боєприпасами в районі аеродрому. Після вибуху детонувало ще кілька годин.

До цього було попадання в ще один склад за 15 кілометрів від окупованого міста.

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Мелітополь Вибух
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