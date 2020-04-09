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Мелітополь і Першотравенськ обмежили в'їзд через COVID-19

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 16:56
Мелітополь і Першотравенськ обмежили в'їзд через COVID-19
Фото: блокпост в Першотравенську (pershrada.gov.ua)

На в'їздах до цих міст виставили блокпости

Через ситуацію з коронавірусом обмежили в'їзд до Мелітополя Запорізької області і Першотравенська Дніпропетровської області. Про це йдеться в повідомленнях місцевих міських рад.

Повідомляється, що на виїздах і в'їздах до Мелітополя почали роботу п'ять контрольно-пропускних пунктів, щоб запобігти поширенню коронавірусу між населеними пунктами. Інші в'їзди і виїзди перекриті блоками на проїжджій частині або розриттям траншей на грунтових дорогах.

При цьому в'їзд до міста дозволено фурам з продуктами харчування та товарами першої необхідності, транзитному транспорту без зупинки в Мелітополі, жителям міста і т. д.

На в'їздах до Першотравенська Дніпропетровської області також встановлені блокпости, які жителі міста можуть безперешкодно перетинати при наявності паспорта з відміткою про прописку. На КПП також буде проводитися температурний скринінг. При цьому в автомобілі може перебувати не більше двох дорослих осіб, крім дітей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Чернівецької області обмежили в'їзд транспорту через коронавірус.

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