В Чернівецьку області обмежили в'їзд транспорту через коронавірус

Буде встановлено 5 карантинних КПП
Від 00:00 3 квітня у Чернівецькій області починає діяти особливий режим в’їзду та виїзду громадян і транспортних засобів через поширення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Чернівецької ОДА Сергія Осачука в Facebook.
Зазначається, що на в’їзді та виїзді території Чернівецької області встановлено 5 карантинних КПП поблизу стаціонарних дорожніх поліцейських станцій:
Пости почнуть діяти із 12:00 3 квітня. Із цього моменту будь-який пасажирський транспорт перестануть пропускати.
Дозволено буде в’їзд та виїзд наступних громадян і транспортних засобів:
Карантинно-епідеміологічні пости, які діють в окремих населених пунктах області (у селах Колінківці Хотинського району, Лужани Кіцманського району, Чагор Глибоцького району, Великий Кучурів Сторожинецького району) буде знято.
Сьогодні у місті Чернівці 21 особа хворіє на COVID-19 та ще 134 - у районах області.
Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області у реанімації перебувають 5 пацієнтів з коронавірусом COVID-19 у важкому стані.
РБК-Україна писало, що серед хворих коронавірусом у Чернівецькій області 10 медичних працівників.