В Чернівецьку області обмежили в'їзд транспорту через коронавірус

Ілюстративне фото (Автоцентр)

Буде встановлено 5 карантинних КПП

Від 00:00 3 квітня у Чернівецькій області починає діяти особливий режим в’їзду та виїзду громадян і транспортних засобів через поширення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Чернівецької ОДА Сергія Осачука в Facebook.

Зазначається, що на в’їзді та виїзді території Чернівецької області встановлено 5 карантинних КПП поблизу стаціонарних дорожніх поліцейських станцій:

с. Звенячин, Заставнівського р-н

с. Атаки, Хотинського р-н

с. Оршівці, Кіцманського р-н

м. Вижниця

м. Новодністровськ.

Пости почнуть діяти із 12:00 3 квітня. Із цього моменту будь-який пасажирський транспорт перестануть пропускати.

Дозволено буде в’їзд та виїзд наступних громадян і транспортних засобів:

вантажних автомобілів (що перевозить продукти харчування, промислові товари, товари першої необхідності, сільськогосподарську продукцію);

транзитних транспортних засобів (без права зупинки та стоянки на території області);

транспортних засобів підприємств та організацій, які забезпечують життєдіяльність області;

транспортних засобів сільськогосподарського призначення;

транспортних засобів фізичних осіб, місця проживання яких зареєстровано в області, або які мешкають в області та повертаються до місця постійного проживання.

Карантинно-епідеміологічні пости, які діють в окремих населених пунктах області (у селах Колінківці Хотинського району, Лужани Кіцманського району, Чагор Глибоцького району, Великий Кучурів Сторожинецького району) буде знято.

Сьогодні у місті Чернівці 21 особа хворіє на COVID-19 та ще 134 - у районах області.

Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області у реанімації перебувають 5 пацієнтів з коронавірусом COVID-19 у важкому стані.

РБК-Україна писало, що серед хворих коронавірусом у Чернівецькій області 10 медичних працівників.