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Окупанти заявили про "звільнення" Мелітополя від ворон, - мер

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Мелітополь, П'ятниця 24 червня 2022 12:47
Окупанти заявили про "звільнення" Мелітополя від ворон, - мер Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (1NEWS zp)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти заявили, що в Мелітополі основною проблемою є ворони. Тому "влада" міста випиляла дерева, тим самим "звільнивши" місто від ворон.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"У Мелітополі сьогодні наростає опір і в той час, коли рашисти відрапортували у своїх ЗМІ, що вони звільнили жителів тимчасово окупованого міста від ворон, я не жартую. Вони сказали, що основна проблема Мелітополя - це ворони і вони звільнили тим, що випиляли дерева", - заявив він.

Мер повідомив, що Мелітопольські партизани відсьогодні відкрили сезон полювання. Тому по всьому місту є фото одного з основних гауляйтерів. За словами Федорова, за його голову дають 10 тисяч доларів.

Нагадаємо, окупанти хочуть ввести смертну кару в Мелітополі.

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські військові самі влаштували вибух під час "святкування" Дня Росії в місті.

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