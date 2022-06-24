Окупанти заявили про "звільнення" Мелітополя від ворон, - мер
Російські окупанти заявили, що в Мелітополі основною проблемою є ворони. Тому "влада" міста випиляла дерева, тим самим "звільнивши" місто від ворон.
Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
"У Мелітополі сьогодні наростає опір і в той час, коли рашисти відрапортували у своїх ЗМІ, що вони звільнили жителів тимчасово окупованого міста від ворон, я не жартую. Вони сказали, що основна проблема Мелітополя - це ворони і вони звільнили тим, що випиляли дерева", - заявив він.
Мер повідомив, що Мелітопольські партизани відсьогодні відкрили сезон полювання. Тому по всьому місту є фото одного з основних гауляйтерів. За словами Федорова, за його голову дають 10 тисяч доларів.
Нагадаємо, окупанти хочуть ввести смертну кару в Мелітополі.
Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські військові самі влаштували вибух під час "святкування" Дня Росії в місті.