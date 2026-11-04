Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.

Награда присуждена за весомый личный вклад в гуманитарную поддержку Украины, активную правозащитную и благотворительную деятельность, направленные на спасение украинских детей, граждан, пострадавших в результате российской агрессии, незаконно депортированных и принудительно перемещенных с временно оккупированных Россией территорий Украины.

Напомним, первая леди США Мелания Трамп поспособствовала гуманитарной миссии в Олешках Херсонской области и добилась перемирия в этом районе для проведения эвакуации жителей города. Из Олешек было вывезено около 800 человек.

Также Мелания Трамп 5 ноября встретится в Белом доме с представителями России и Украины. Она также выступит с речью о перемирии в Олешках.

В Белом доме назвали это беспрецедентной дипломатической инициативой первой леди США.