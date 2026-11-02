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Зеленский надеется на новые локальные перемирия при содействии Мелании Трамп

11:36 02.11.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский надеется на новые локальные перемирия при содействии Мелании Трамп Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
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Президент Владимир Зеленский поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за координацию гуманитарной операции в Олешках Херсонской области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства заявил в интервью Fox News.

Комментируя возможность применения подобного перемирия на других участках фронта с участием первой леди США, Зеленский заметил, что сейчас трудно спрогнозировать количество подобных инициатив, но отметил важность такой работы.

"Если первая леди сможет это сделать, сможет продолжать, это будет очень полезно. Я ей очень благодарен", - подчеркнул президент.

Результаты операции в Олешках

Временный гуманитарный режим прекращения огня в оккупированных Олешках действовал с 27 октября. Локальную договоренность реализовали при непосредственной координации Мелании Трамп.

В результате проведенной операции в регион успешно доставили критически важную гуманитарную помощь. Кроме того, из опасной зоны удалось эвакуировать около 800 гражданских жителей.

РБК-Украина также писало, что Генштаб ВСУ заявил, что армия страны-агрессора использовала режим тишины в Олешках для обустройства позиций.

Отмечается, что россияне меняли подразделения, укрепляли позиции, расширяли антидроновые средства на дорогах и наращивали логистику, в том числе подвоз боеприпасов.

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