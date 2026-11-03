Арахамия и Лубинец едут на встречу с Меланией Трамп по Олешкам, - источник РБК-Украина

Первая леди США Мелания Трамп лично соберет в Белом доме представителей Украины и России по поводу режима прекращения огня в Олешках.

Инициатива Мелании Трамп и официальное заявление

Как сегодня сообщили в Белом доме, первая леди США Мелания Трамп выступит с официальным заявлением по поводу режима прекращения огня в Олешках в четверг, 5 ноября, в 11:00 по восточноамериканскому времени (18:00 по киевскому времени) возле Белого дома.

Ранее Мелания Трамп инициировала дипломатическое взаимодействие между двумя воюющими странами и успешно добилась локального прекращения огня в Олешках и на близлежащей территории Херсонской области.

Состав делегаций Украины и РФ

По данным источника РБК-Украина, во встрече с первой леди США в Вашингтоне будут присутствовать:

От Украины: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

От России: спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев и российский омбудсмен Яна Лантратова.

Гуманитарная миссия в Олешках: предыстория

Блокада и голод: С начала 2026 года ситуация в оккупированных Олешках на левобережье Херсонщины стала критической из-за заминированных россиянами дорог и атак дронов по транспорту с продуктами. С весны в городе, где оставалось около 6 тысяч гражданских (с 25 тысяч до вторжения), начался фактический голод. Последняя целенаправленная доставка продовольствия была 26 мая.

Помощь дронами и риск жизни: Силы обороны Украины периодически сбрасывали гражданским еду и медикаменты с помощью БПЛА, однако россияне миновали пути и охотились на местных. Жители гибли от взрывов и недоедания, а из-за разрушенной инфраструктуры и морга тела погибших оставались прямо на улицах или в больницах.

Переговорный процесс и международное привлечение: Переговоры по спасению гражданских продолжались с весны по инициативе омбудсмена Дмитрия Лубинца и сопровождались обращениями в МККХ, ОБСЕ, Ватикан и ООН. В октябре к процессу присоединился Папа Римский Лев XIV, а решающий дипломатический прорыв был достигнут через посредство первой леди США Мелании Трамп.

Режим тишины и эвакуация: 23 октября было объявлено о договоренности по локальному прекращению огня, которое вступило в силу с 27 октября по 1 ноября. Это позволило разблокировать гуманитарный коридор: жителям доставили помощь, а более 500 гражданских эвакуировали автобусами. Выбравшим возвращение на подконтрольную Украине территорию, организовали маршрут через Крым, РФ и Беларусь с последующей встречей на украинской границе.