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В США змінюють підхід до біженців з Мексики

Новини » Політика    25.11.2018 - 04:48
В США змінюють підхід до біженців з Мексики
Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)

Мексиканський уряд погодився з планом Адміністрації США

Уряд Мексики погодився з планом Адміністрації США стосовно біженців з території Мексики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

"Президент Трамп укріпив стосунки з адміністрацією Лопеса Обрадора, і ми з нетерпінням чекаємо співпраці з ними з широкого кола питань", - заявив прес-секретар Білого дому Хоган Гідлі.

Водночас, впродовж минулого місяця, коли до США вирушили багатотисячні колони мігрантів з країн Центральної Америки президент Трамп посилив риторику про безпеку кордонів США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп дозволив військовим на кордоні з Мексикою відкривати вогонь на поразку. Президент також зазначив, що США можуть закрити кордон з Мексикою на невизначений термін.

Як писало РБК-Україна, суддя окружного суду в Сан-Франциско (США) ухвалив тимчасову судову заборону, спрямовану проти політики американського президента Дональда Трампа щодо надання притулку нелегальним мігрантам.

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