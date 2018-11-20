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Суд заблокував введені Трампом обмеження на прийом мігрантів

Новини » Політика    20.11.2018 - 09:54
Суд заблокував введені Трампом обмеження на прийом мігрантів
Фото: мігранти (gettyimages)

Трамп хотів обмежити надання притулку людям, які незаконно перейшли кордон США

Суддя окружного суду в Сан-Франциско (США) з ухвалив тимчасову судову заборону, спрямовану проти політики американського президента Дональда Трампа щодо надання притулку нелегальним мігрантам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Як зазначається, рішення Тігара заблокувало наказ Трампа, яким він хотів обмежити надання притулку людям, незаконно перейшли кордон США.

Згідно з постановою Трампа, такі люди не можуть подавати документи на статус біженця в країні, і притулок Сполучені Штати будуть надавати тільки тим мігрантам, які перейшли кордон в спеціальному пункті в'їзду. Відповідний документ Трамп підписав 9 листопада.

Цей крок був частково викликаний наближенням до кордоні США і Мексики каравану мігрантів.

Американський лідер заявив, що з караваном змішалися багато членів банд.

Додамо також, в кінці жовтня глава США заявив, що Штати більше не будуть витрачати мільярди доларів на незаконну міграцію. Трамп підкреслив, що демократи повинні дати свої голоси для посилення міграційних законів, інакше республіканці будуть змушені "грати набагато жорсткіше".

 

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